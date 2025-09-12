Росія перетворює окуповані українські землі на безлюдні.

Президент України Володимир Зеленський висловився про катастрофічну ситуацію в окупованому росіянами Донецьку. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав під час виступу на п'ятому саміті перших леді і джентельменів.

"Іноді ми чуємо від політиків, і чим далі вони від реальної ситуації, тим більш впевнено вони кажуть: Україну і Росію більше за все розділяє питання територій. Начебто саме це ключове питання у війні. Звісно, ми б'ємося за нашу землю. Ми захищаємо нашу суверенну територію, і це абсолютно справедливо", – зауважив Зеленський.

Водночас, як підкреслив глава держави, треба подивитися, що саме Росія несе на українську землю.

Відео дня

"Чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя. Будь-якого життя. Просто людей менше. Усього менше, що з людьми пов'язано, і що робить людей щасливими. Завжди чим ближче Росія, тим більше, на жаль, зруйнованих життів", – додав Зеленський.

Зокрема, Росія перетворює окуповані землі на руїни.

"Захоплені Росією наші території, наші землі стають часто просто безлюдними. Навіть Донецьк – колись одне з найбагатших, найбільш сильних міст України росіяни примудрились довести до стану, коли нормально жити там просто неможливо", – наголосив Зеленський.

Ситуація в окупованому Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку нині існують проблеми з водою.

Окупаційна адміністрація в Донецьку визнала, що наразі вода в квартирах в мешканців міста є лише раз на 3-4 дні. Говорив про це і російський диктатор Володимир Путін.

Водопостачання на Донеччині раніше забезпечував канал Сіверський Донець – Донбас, труби якого, насосні станції та інше обладнання не раз потрапяли під обстріли російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: