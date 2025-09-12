Згідно з численними інсайдами, компанія випустить до кінця року нові iPad Pro, Apple TV і HomePod mini.

Незважаючи на проведену нещодавно презентацію iPhone 17, Apple ще не закінчила з анонсами 2025 року, і чутки стверджують, що корпорація має намір представити щонайменше шість продуктів найближчими місяцями.

Видання MacRumors зібрало передбачуваних девайсів, які вони чекають до кінця року:

Apple TV - приставка на базі процесора A17 Pro з оновленою Siri (Apple Intelligence) і новим чіпом Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread);

HomePod mini - процесор S9/S10, оновлена Siri, чип Apple N1, поліпшене звучання, UWB-чіп U2 і нові кольори корпусу;

AirTag 2 - збільшена дальність пошуку, більш захищений від несанкціонованого доступу динамік і повідомлення про низький заряд батареї;

iPad Pro - з чіпами M5 і подвійною фронтальною камерою;

Vision Pro - швидший процесор M4/M5, оновлений ремінець і корпус у кольорі "космічний чорний";

Studio Display 2 - нова версія монітора з підсвічуванням mini-LED, чипом A17 і Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread).

А ось нові моделі MacBook Pro з чіпами серії M5, найімовірніше, з'являться не раніше початку 2026 року. Таким чином Apple вперше за кілька років пропустить щорічне оновлення своїх професійних ноутбуків.

Поки незрозуміло, чи планує Apple проводити ще один великий захід цього року, чи просто опублікує пресрелізи на сайті і відкриє продажі нових гаджетів.

За даними інсайдерів, у першій половині 2026 року з'явиться iPhone 17e. Як і iPhone 16e, смартфон збереже спрощений набір функцій, проте отримає оновлене "залізо".

