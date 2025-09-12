Наразі лоукостер уже урізав близько 2 млн місць на іспанських рейсах через підвищення зборів місцевим оператором аеропортів.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що готовий скоротити ще 1 мільйон місць на рейсах до Іспанії влітку 2026 року в зв'язку із загостренням конфлікту авіакомпанії з місцевим державним оператором аеропортів Aena через пасажирські збори.

"Я маю повернутися в Мадрид через два тижні та, ймовірно, оголошу про додавання ще 1 млн місць наступного літа. Якщо ціни в регіонах Іспанії будуть занадто високими, я літатиму в інші місця. Нам вигідніше літати за тією ж ціною в такі місця, як Пальма-де-Майорка, ніж у Херес. Якщо іспанський уряд не зможе переконати Aena відступити, то я взагалі не хочу їх обслуговувати", – заявив він в інтерв'ю Financial Times.

Видання нагадує, що наразі ірландська авіакомпанія вже скасувала до 2 млн місць на майбутню зиму через відмову платити 6,5%-ве підвищення зборів від Aena.

Зокрема, минулого тижня авіакомпанія заявила, що не буде виконувати зимові рейси в іспанські аеропорти міст Сантьяго-де-Компостела, Віго, Вальядолід, Херес і Тенеріфе на Канарських островах.

Зі свого боку Aena, яка анонсувала підвищення тарифів на 0,68 євро з кожного пасажира, звинуватила Ryanair у "здирництві".

При цьому видання зазначає, що немає жодних ознак того, що "лівий" уряд Іспанії стане на бік Ryanair. Голова ради директорів Aena Маурісі Лусена – колишній політик правлячої Соціалістичної партії, а міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте минулого тижня підтримав Aena, звинувативши Ryanair у "шантажі".

Наразі Ryanair перевозить більше пасажирів до Іспанії та з Іспанії, ніж будь-яка інша авіакомпанія, включно з флагманським перевізником країни Iberia.

О'Лірі заявив, що у Aena монопольний підхід до ціноутворення: "Просто безумство, що країна розміром з Іспанію з одним великим оператором-монополістом".

При цьому він заявив, що скандал, який викликав широкий суспільний резонанс, насправді допоміг збільшити кількість бронювань Ryanair, яка "зросла на 8% за тиждень".

За його словами, з 1 мільйона місць, вилучених із регіональних аеропортів, "близько півмільйона вже переспрямовано в Малагу і Пальму, а решту – на регіональні напрямки в Італії".

Іспанія є другим за величиною ринком для Ryanair після Італії, на частку якого припало 18% виручки авіакомпанії за фінансовий рік, що закінчився 31 березня.

Суперечка Ryanair з оператором аеропортів Іспанії

Конфлікт Ryanair з Aena вибухнув ще кілька років тому, проте його було поставлено на паузу під час пандемії коронавірусу, коли іспанський оператор аеропортів призупинив підняття тарифів. Утім, від початку 2025 року, року, коли їхнє підняття відновилося, лоукостер пішов на загострення ситуації – масштабні скорочення його польотної програми до Іспанії торкнулися як літнього розкладу цього року, так і зимового 2025-2026 років.

Варто зазначити, що Ryanair – не єдина бюджетна авіакомпанія Європи, яка скасовує рейси через занадто високі збори в аеропортах деяких країн. Так, днями стало відомо, що інший популярний європейський лоукостер Wizz Air йде з аеропорту Відня з тієї ж причини.

