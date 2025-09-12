Ворог атакував ракетами село Битиця, а дронами вдарив по околицях Сум.

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного та дронового удару по Сумщині, внаслідок чого загинули троє людей, є руйнування.

За інформацією начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, росіяни атакували Сумську громаду ударними дронами та ракетами після 06:00. Влучання зафіксовані у промзоні на околиці Сум і по житловому сектору в Битицькій громаді.

"Загинули троє людей: охоронець СТО у Сумах та двоє жителів Битицького старостату", - повідомив він.

Відео дня

Також, за його словами, постраждали п’ятеро жителів села – двох жінок (75 і 62 років) госпіталізували, ще трьом допомогу надали на місці.

Крім того, Григоров заявив, що ворог атакував село попередньо, трьома ракетами. Атака спричинила руйнування у житловому секторі.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко зазначив, що внаслідок атаки на с. Битиця сталася пожежа, зруйновано п’ять будинків.

Кривошеєнко додав, що постійна загроза обстрілів утруднює ліквідаційні роботи.

Ворожі атаки на Сумщину – деталі

Сумська область, що межує з РФ, перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Ворог не припиняє бити по цивільній інфраструктурі. Зокрема, влітку росіяни неодноразово поцілили по будівлі Сумської ОВА.

Фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов влітку заявив, що росіяни влаштували в Сумах "тестовий полігон" для випробувань дронів "Італмас". За його словами, безпілотники стали справжньою бідою для Сум.

11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ у центрі Сум. Цей храм є найстарішою кам’яною будівлею у місті, пам’яткою архітектури національного значення.

Вас також можуть зацікавити новини: