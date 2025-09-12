Зазначається, що країни "Великої сімки" вже обговорюють можливі заходи.

США тиснутимуть на країни "Великої сімки" (G7), вимагаючи різко підвищити мита щодо Індії та Китаю за купівлю російської нафти. Вашингтон намагається змусити Москву сісти за стіл переговорів з Україною.

Газета Financial Times пише, що сьогодні, 12 вересня, міністри фінансів G7 обговорять пропозицію США про введення низки нових заходів, оскільки Дональд Трамп має намір домогтися укладення мирної угоди між Росією та Україною.

"Купівлі російської нафти Китаєм та Індією фінансують військову машину Путіна і продовжують безглузде вбивство українського народу. На початку цього тижня ми ясно дали зрозуміти нашим союзникам з ЄС, що, якщо вони серйозно налаштовані покласти кінець війні у себе під боком, їм потрібно приєднатися до нас і запровадити значущі мита, які буде скасовано в день завершення війни. Адміністрація президента Трампа, яка виступає за мир і процвітання, готова, і наші партнери по G7 повинні приєднатися до нас", - заявив представник Міністерства фінансів США.

При цьому він відмовився назвати цифри запланованих мит, але джерела сказали, що США запропонували ввести від 50% до 100% митних тарифів.

Офіційні особи ЄС розуміють, що запровадження таких мит щодо двох ключових торговельних партнерів призведуть до економічних наслідків і можливих заходів у відповідь. Однак Брюссель сподівається переконати США, що він може чинити аналогічний тиск за допомогою інших заходів, як-от посилення санкцій щодо російських виробників енергоресурсів та перенесення терміну припинення закупівель нафти й газу в Росії.

За словами трьох європейських чиновників, Трампу доведеться натиснути на Угорщину і Словаччину, які продовжують закуповувати російську нафту і вже ветували посилення санкцій ЄС. Брюссель обговорює питання про введення санкцій щодо Китаю за купівлю дешевої російської нафти і газу.

Канада, яка головує у "Великій сімці", заявила, що скликала зустріч "після обговорень зі США". В Оттаві зазначили, що учасники "обговорять подальші заходи щодо посилення тиску на Росію та обмеження її військової машини".

Адміністрація президента США Дональда Трампа критикувала Індію за торгівлю нафтою з Кремлем. У результаті Вашингтон подвоїв мита щодо Індії.

Пекін продовжує закуповувати російський газ, випробовуючи терпіння США, але поки що не потрапив під санкції.

10 вересня стало відомо, що Трамп попросив Європейський союз запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль із припинення війни в Україні.

