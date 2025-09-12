Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 12 вересня, зріс на 8 копійок – до 41,58 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 18 копійок і складає 48,83 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує сьогодні долар в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,32 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,61 грн/євро, а курс продажу - 48,43 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 12 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 15 по 21 вересня коридори валютних змін складуть 41,15-41,6 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро на міжбанку та 41,15-41,50 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро на готівковому ринку. За його словами, загальна економічна ситуація дає змогу розраховувати на більш міцну гривню.

