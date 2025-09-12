Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа впевнений, що поки при владі буде Віктор Орбан ніякої співпраці Угорщини з Україною не буде.

Нинішня влада Угорщини продовжуватиме висувати нові вимоги до України, бо не хоче шукати спільну мову, впевнений Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

Про це він сказав в етері Ранок.LIVE, коментуючи спробу України в минулому році перезавантажити відносини з владою Угорщини, тоді сторони мали опрацювати 11 пунктів вимог Угорської влади.

"Практично всі ці 11 пунктів уже дуже давно виконані", - заявив Томпа.

Він зокрема розповів про деякі з них.

"Це про можливість використання угорської мови в школах там, де проживають угорці. Фактично 100 таких шкіл в Україні. І це основна вимога була, щоб українським угорцям все викладали виключно угорською мовою. І це вже на законодавчому рівні виконано", - зазначив Томпа.

За його словами, була вимога, щоб в місці проживання угорців в Україні - на Закарпатті, вони могли користуватись своєю рідною мовою всюди. І давно це вже виконано.

"Далі була вимога, щоб назви дублювались угорською мовою. Проїдьтеся по Закарпаттю, де проживають угорці. Там фактично всюди тільки угорські вивіски, українських набагато менше. Була вимога щодо представництва угорської національної меншини в місцевих владах – так поголовно там одні тільки угорці все і очолюють, починаючи від Ужгорода, Берегова і інших населених пунктів, де проживають угорці", - розповів Томпа.

Інший пункт, за його словами, "взагалі ні в які рамки не входить": "Там Сіярто з Орбаном вимагають від України, щоб на законодавчому рівні було зафіксовано, що там, де проживають угорці, від керівників шкіл і взагалі ні від яких керівників державних не вимагати знання української мови, щоб там була поголовно угорська мова". Томпа наголосив, що там і так поголовно угорська і на сьогодні української мови вже навчатися не можливо, тому що відкриваються класи тільки виключно угорською мовою.

"Наш посол в Будапешті Федір Шандор в інтерв’ю угорському журналісту, коли його спитали про 11 пунктів, сказав: так, ми ці 11 пунктів фактично вже виконали, але після цих 11 пунктів з’явиться 27 пунктів і коли ми це виконаємо, потім з’являться ще 37 пунктів. Справа в тім, що сьогоднішня угорська влада не налаштована знаходити спільну мову з Україною. Поки буде Орбан при владі ніякої співпраці не буде", - сказав Томпа.

Угорщина і Україна

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року в процесі переговорів щодо членства України у Євросоюзі Угорщина висунула претензії до України щодо нацменшин. У листі, розісланому країнам ЄС, зазначалось, що Будапешт вимагає відновити права нацменшин до рівня, який існував до 2015 року і це питання є одним з головних.

У червні минулого року ЗМІ опублікували вимоги уряду Орбана до України з 11 пунктів.

Влітку поточного року віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна передала Єврокомісії пропозиції щодо політики в сфері нацменшин, які враховують всі 11 пунктів, які викликали занепокоєння в Угорщині.

