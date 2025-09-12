Під обмеження також потрапили компанії, котрі постачають компоненти електроніки для російських ракет і дронів.

Велика Британія посилює тиск на воєнну машину російського диктатора Володимира Путіна шляхом запровадження нових санкцій проти сотні фізичних і юридичних осіб, аби скоротити доходи і воєнні поставки для російської армії.

Як сказано на сайті уряду Британії, санкції спрямовані проти 70 кораблів "тіньового флоту" РФ. Ці кораблі перевозять російську нафту і є ключовими постачальниками воєнних компонентів.

Британія стала країною, яка застосувала найбільше санкцій проти російських нафтових танкерів у світі. Ці обмежувальні заходи застосовано на тлі подорожі міністерки закордонних справ Британії Іветт Купер до України.

Відео дня

"Життєво важливі міжнародні дії з метою посилення економічного тиску на Росію та перекриття критичних грошових потоків, яких Путін відчайдушно потребує для оплати його незаконної війни", - наголосила Купер.

Крім того, санкції також запроваджено проти 30 фізичних і юридичних осіб, котрі допомагають російській воєнній машині шляхом постачання таких ключових елементів як електроніка, хімікати та вибухові речовини. Ці елементи використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Зокрема, електроніку путінській армії постачає компанія з Китаю Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її двоє російських співвласників - Олена та Олексій Малицькі. А також базована в Туреччині компанія Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її керівник, громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров. Компоненти електроніки від цих компаній можна знайти в російських ракетах типу "Іскандер" і "Х-101", а також в російських дронах.

Санкції проти Росії - останні новини

Україна постійно закликає міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію, аби позбавити її доходів для провадовження війни. Водночас, за даними Reuters, Росія нарощує "тіньовий флот" попри західні санкції.

В Європейському Союзі наразі готують 19-й пакет санкції проти РФ. За даними ЗМІ, обмежувальні заходи можуть бути запроваджені нафтогазового і фінансового секторів. Також можуть бути введені вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії безкарно обходити санкції, запроваджені раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: