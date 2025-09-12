Експерти зазначають, що атака продемонструвала неготовність Альянсу реагувати на такі загрози ефективно і швидко.

Атака дронів на Польщу показала вразливість ППО НАТО. Союзники досі не навчились злагоджено реагувати на те, з чим Україна зіштовхується щодня, йдеться у матеріалі Financial Times.

Масований виліт російських дронів у повітряний простір Польщі став першим випадком, коли НАТО безпосередньо вступило у протидію силам РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Винищувачі Альянсу піднялися на перехоплення та збили кілька апаратів, проте більшість безпілотників виконали свою роль — відволікання та виснаження систем ППО.

"Ми абсолютно не готові до цього"

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що інцидент засвідчив критичну слабкість європейських систем захисту:

Відео дня

"Москва мала б звернути увагу на те, що ми досі не навчилися з того, з чим Україна стикається роками. Ми абсолютно не готові до цього... а тепер вони біля наших дверей".

Він підкреслив, що Європі потрібна багаторівнева, інтегрована система ППО, яка дозволить ефективно реагувати на масовані атаки, а не витрачати сучасні винищувачі на знищення дешевих дронів-приманок.

Реакція НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що з 19 дронів, які увійшли до польського повітряного простору, було збито лише чотири, що становили безпосередню загрозу. Решта, за даними військових, були іранськими "Шахедами" без боєголовок — так званими "Герберами", які Росія застосовує як приманки.

У НАТО визнали, що східна протиповітряна оборона залишається слабким місцем. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив на "успішній реакції НАТО", але визнав потребу в додаткових інвестиціях у ППО.

Загроза з боку Білорусі та Німеччина в режимі тривоги

За даними польського уряду, частина дронів була запущена з території Білорусі, яка готується до масштабних навчань біля кордонів із Польщею та Литвою.

Німеччина одразу підвищила рівень тривоги та надала дані зі своїх систем Patriot, розташованих поблизу Жешува.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив:

"Це нас вчить, що ми постійно перебуваємо під загрозою провокацій з боку російських збройних сил".

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що повітряний простір країни порушили російські безпілотники. Вранці польська влада повідомила, що країну атакували 19 безпілотників, 4 з яких було збито.

Як пише Politico, російські безпілотники з дерева і пінопласту, вторглися в повітряний простір Польщі і були збиті системами озброєння вартістю в кілька мільйонів доларів, що говорить про неготовність НАТО до подібних загроз.

Вас також можуть зацікавити новини: