Отримувати оновлення безпеки він буде до 2031 року.

Sony представила новий смартфон у середньому ціновому сегменті – Xperia 10 VII. Девайс вийшов доволі компактним і зберіг основні фішки дорогих Xperia, включно з кнопкою камери та 3,5-мм аудіороз'ємом, пише GSMArena.

Спереду – 6,1-дюймовий OLED-екран зі співвідношенням сторін 19,5:9 і частотою оновлення 120 Гц. Через нетипове співвідношення сторін і невелику діагональ дисплея пристрій зручно тримати однією рукою. А пластиковий корпус забезпечив невелику вагу – всього 168 грамів.

Характеристики Sony Xperia 10 VII

Габарити : 153 × 72 × 8,3 мм, 168 грамів

: 153 × 72 × 8,3 мм, 168 грамів Дисплей : 6,1" (19,5:9), OLED, 2340 x 1080 пікселів, 120 Гц, 10-бітна градація тонів, захист Gorilla Glass Victus 2

: 6,1" (19,5:9), OLED, 2340 x 1080 пікселів, 120 Гц, 10-бітна градація тонів, захист Gorilla Glass Victus 2 Процесор : 8-ядерний Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм, 2,4 ГГц, Adreno 710)

: 8-ядерний Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм, 2,4 ГГц, Adreno 710) Пам'ять : 8+128 ГБ (є підтримка microSD до 2 ТБ)

: 8+128 ГБ (є підтримка microSD до 2 ТБ) Камера : основна камера 50 Мп із сенсором Exmor RS 1/1,56", діафрагма f/1.9, ширококутний об'єктив 84°, гібридна OIS/EIS, надширококутний об'єктив 13 Мп 1/3" 123° з діафрагмою f/2.4. Фронтальна камера - 8 Мп, 26 мм, ƒ/2.0, 78°.

: основна камера 50 Мп із сенсором Exmor RS 1/1,56", діафрагма f/1.9, ширококутний об'єктив 84°, гібридна OIS/EIS, надширококутний об'єктив 13 Мп 1/3" 123° з діафрагмою f/2.4. Фронтальна камера - 8 Мп, 26 мм, ƒ/2.0, 78°. Акумулятор : 5000 мАг зі швидкою зарядкою до 30 Вт.

: 5000 мАг зі швидкою зарядкою до 30 Вт. Додатково : захист від води і пилу IP65/68, бічний датчик відбитків пальців, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, USB 2.0.

: захист від води і пилу IP65/68, бічний датчик відбитків пальців, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, USB 2.0. ОС: Android 15 (4 роки оновлень системи, 6 років оновлень безпеки).

Головна візуальна зміна – новий горизонтальний блок камер у формі "таблетки", що нагадує рішення Google Pixel і нещодавно представлений iPhone Air.

Смартфон доступний у трьох кольорах: білому, чорному і бірюзовому. У Європі його оцінили в €449 (близько 20 000 грн).

Раніше цього місяця Motorola випустила найдешевший у світі смартфон із батареєю 7000 мАг. Також девайс отримав дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і стильний дизайн у яскравих кольорах.

У 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 8000 мАг і навіть 8300 мАг. А Realme і зовсім тизерить смартфон з акумулятором 15 000 мАг.

