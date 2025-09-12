'ПриватБанк' підняв ціну долара: актуальний курс валют 12 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 12 вересня, подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подорожчав на 18 копійок і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 12 вересня, залишився незмінним – 48,78 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 8 копійок – до 41,58 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 18 копійок і складає 48,83 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

