РФ та Білорусь розпочали навчання 'Запад-2025': НАТО напружено стежить

Вторгнення російських дронів у Польщу змусило НАТО активізувати підтримку східного флангу.

У Білорусі стартували російські військові навчання "Запад-2025", які триватимуть по 16 вересня. Вони відбуваються на тлі нового інциденту — вторгнення російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. Це змусило Варшаву звернутися до НАТО за підтримкою та підняло рівень напруженості в регіоні, пише Bloomberg.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Москву у свідомій провокації та заявив, що значна частина дронів була запущена з території Білорусі.

Інцидент з дронами став найсерйознішим порушенням повітряного простору НАТО з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Сили Альянсу збили кілька апаратів, а Німеччина, Франція, Велика Британія та Нідерланди пообіцяли Варшаві нову підтримку системами протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що альянс "захищатиме кожен сантиметр території", водночас визнавши необхідність нових інвестицій у ППО.

Маневри як "сигнал сили"

За оцінками Міноборони Литви, у навчаннях "Захід" бере участь близько 30 тисяч російських і білоруських військових. Операції охоплюють Білорусь, Калінінград, арктичний регіон та західні округи Росії.

У країнах Балтії та Польщі побоюються, що Москва може використати ці маневри для перевірки готовності НАТО. "Ми не очікуємо негайної загрози, але ризик провокацій існує завжди", — заявив президент Литви Гітанас Наусєда.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підкреслив, що навчання Росії — не лише військова демонстрація, а й "інформаційна кампанія, спрямована на підрив відчуття безпеки серед людей".

"Запад-2025" - що відомо

Нагадаємо, що спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" стартують 12 вересня і триватимуть по 16 вересня. Цьогоріч вони стартують на тлі нальоту дронів на Польщу та рішення Варшави закрити кордон з Білоруссю.

Під час навчань "Запад-2025" будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовуватись задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами, питання логістичного забезпечення, певні заходи з мобілізації.

