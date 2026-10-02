У Волгограді після атаки дронів почалася пожежа на НПЗ та хімзаводі

Волгоградський НПЗ входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії.

В ніч на 2 жовтня дрони масово атакували Волгоград, внаслідок чого в районі місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ) та хімічного заводу "Каустик" спалахнули пожежі.

Як повідомив Telegram-канал ASTRA, мешканці Волгограда вночі повідомляли про проліт безпілотників та серію вибухів у всіх районах міста. При цьому, за словами місцевих жителів, повітряної тривоги не оголошували.

У ASTRA проаналізували кадри очевидців і дійшли висновку, що пожежа виникла на Волгоградському НПЗ та розташованому поруч заводі "Каустик".

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про масовану атаку дронів на промислову інфраструктуру, але про пожежу на НПЗ промовчав.

А ось про те, що загорівся житловий будинок, він, звісно ж, повідомив і додав, що одна людина отримала поранення.

Хімзавод "Каустік" розташований на півдні Волгограда. Це одне з провідних хімічних підприємств регіону, яке виробляє продукцію подвійного призначення для російського ВПК.

Волгоградський НПЗ належить "Лукойлу" і входить до числа найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут і бітум.

Волгоградський НПЗ наприкінці липня вже атакували українські дрони. Тоді було пошкоджено ключові виробничі потужності.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область. У результаті на території логістичного технопарку "Соф’їно" та на НПЗ у Капотні спалахнули масштабні пожежі.

Тоді безпілотники заходили до Москви групами. Удар було завдано в районі розташованого під Москвою технопарку "Соф'їно".

Також моніторингові канали публікували відео найпотужнішої пожежі з Капотні, де розташований московський НПЗ.

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