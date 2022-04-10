Йдеться про агітаційні брошури, буклети, плакати та бланків.

У захопленій окупантами Новій Каховці на Херсонщині окупанти використовують потужності місцевих типографій для власних безглуздих цілей.

За даними Генштабу ЗСУ, на цих потужностях окупанти будуть здійснювати підготовку агітаційних матеріалів для проведення так званого "референдуму" щодо створення Херсонської народної республіки.

Йдеться про агітаційні брошури, буклети, плакати та бланків.

Нагадаємо, що радника голови Офісу президента Михайла Подоляка запевнив, що Південь України обов'язково звільнять від загарбників. Зокрема і місто Херсон.

Раніше УНІАН писав, що в окупованій російськими військами Каховці кремлівський гауляйтер Павло Філіпчук оголосив комунальникам про скорочення розміру зарплатні.

Зазначимо, на території Херсонщини діють бійці Росгвардії та працівники ФСБ. З’являються повідомлення про підготовку Росією проведення "референдуму" за створення фіктивної "ХНР", до цього пропагандистську акцію цивільні успішно зривали.

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