Платити працівникам комунальних підприємств таку ж зарплату, як "за України", Росія не зможе.

В окупованій російськими військами Каховці кремлівський гауляйтер Павло Філіпчук оголосив комунальникам про скорочення розміру зарплатні.

Про це пише місцеве видання МОСТ.

Філіпчук сказав, що платити працівникам комунальних підприємств таку ж зарплату, як "за України", Росія не зможе.

Працівникам повідомили, що отримувати за свою роботу вони будуть вдвічі менше, зате "буде виплачуватись стабільно".

Філіпчук до 2020 року був депутатом облради й очолював бюджетну комісію, потім переїхав до РФ. Перед нападом Путіна він повернувся у Каховку з Сочі.

Окремі території Херсонської області перебувають під тимчасовою окупацією Росії з березня.

Протягом цього часу тамтешні мешканці у різних куточках регіону виходять на акції на підтримку України. У відповідь російські війська намагаються придушити опір громадян і переслідують активістів, викрадаючи їх, їхніх знайомих та родичів.

Крім того, в області проходять депортації людей у фільтраційні табори Росії.

За інформацією The Times, Росія може готувати "великий терор" в обласному центрі, не зважаючи на жертви.

Відомо, що на території Херсонщини діють бійці Росгвардії та працівники ФСБ.

З’являються повідомлення про підготовку Росією проведення "референдуму" за створення фіктивної "ХНР", до цього пропагандистську акцію цивільні успішно зривали.

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