Глава Миколаївської ОДА зазначив, що українці не будуть ризикувати своїми людьми.

Українські військові будуть поступово звільняти Херсонську область від російських окупантів. ЗСУ не можуть дозволити тактику з великими ривками по відкритій місцевості.

Про це глава Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів в інтерв'ю La Repubblica.

За його словами, звільняти Херсонську область будуть поступово, щоб не ризикувати людьми.

"Якби ми це зробили, то втратили б багатьох людей. У нас інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ми намагаємося обмежити втрати. Вони стріляють, ми покладаємося на військову тактику", - підсумував Кім.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 червня українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника в п'яти різних населених пунктах Херсонщина. За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 паливно-мастильних матеріалів.

Також керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж заявив, що в міру надходження Західної зброї ЗСУ зможуть просуватися ще активніше і вести не тактичний, а стратегічний наступ, в тому числі і в Херсонський і Запорізькій областях.

11 червня стало відомо, що ЗСУ ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

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