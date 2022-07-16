За однією з версій, це були співробітники ФСБ

Призначений російськими загарбниками в тимчасово окупованому Херсоні "голова обласної адміністрації" Володимир Сальдо міг спробувати алкогольний подарунок з Москви за $ 2,5 тисячі, і після цього його відправили до лікарні.

Про це передавати радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

Зараз колаборант перебуває у важкому стані. За словами Хланя, точна інформація про причини потрапляння Сальдо в лікарню невідома, але є кілька версій.

"Є дві версії. За однією з них, постаралися наші партизани. А є ще одна версія, теж на рівні чуток, адже я точно не знаю, що сталося, але Сальдо могли отруїти свої, а саме представники ФСБ", – розповів Хлань.

Він зазначив, що в той день, коли Володимиру Сальдо стало погано, він отримав особливий подарунок з Москви. Ним виявилася пляшка коньяку вартістю $ 2,5 тисячі. Він випив 100 грамів і його одразу відправили в лікарню.

"Немає великої різниці в тому, від чого помре цей колаборант. Головне, щоб це сталося швидше, і нікому його не шкода", - написав Хлань в Facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сальдо потрапив до лікарні і тепер може перебувати в комі.

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