Ці ракети повністю українська розробка.

ЗСУ використовують проти російських окупантів керовані ракети з більшою дальністю, ніж ракети HIMARS. Йдеться про ракети "Вільха-М", у яких дальність польоту 110 км.

Про це сказав перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Винник, пише видання The War Zone. Винник зазначив, що в Україні розроблена і застосовується ЗСУ в бою керована артилерійська ракета з більшою дальністю дії і більш важкою боєголовкою. Це " Вільха-М " - модифікована радянська артилерійська ракета "Смерч" довжиною 7,6 м з радіусом дії 110 км і 300-міліметроврй боєголовкою вагою 220 кг, яка може вражати цілі з високою точністю.

Для порівняння, боєприпаси GMLRS, використовувані системами M142 і HIMARS і РСЗВ M270, які отримала Україна, мають радіус дії до 80 км і 90-кілограмову боєголовку.

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Винник зазначив, що "Вільха-М" вже пройшла бойове хрещення, але де саме не уочнив. Він лише сказав, що вперше її застосували у бойових діях у травні 2022 року.

"Її точність підвищується завдяки так званим "газовим рулям" - десяткам невеликих отворів, що випускають паливо, які використовуються для наведення ракети на ціль через GPS. Хоча "Вільха-М" вважається досить точним і високоточним боєприпасом, поки не розголошується, наскільки він точний", - пояснив Винник.

Як зазначило видання, навіть незважаючи на те, що цей комплекс виробляється в невеликих кількостях, Україна все одно має зброю, яка досягає на 36% більшої відстані з більш ніж удвічі більшим корисним навантаженням, ніж GMLRS.

Також Винник розповів виданню, що програма модифікації "Вільхи-М" почалася в 2018 році і до теперішнього часу випущено близько 100 одиниць. Однак планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус дії до 150 км. Модернізовані моделі, уточнив Винник, не будуть попередньо випробовуватися, а відразу відправляться на фронт.

"Випробування проходитимуть на полі бою", - заявив він.

"Вільха-М" зі збільшеним радіусом дії матиме таку ж дальність, як наземна бомба малого діаметру (GLSDB), яку Пентагон вже дозволив використовувати в Україні, але зі значно більшою боєголовкою і набагато більшою кінетичною силою

Винник пояснив, що таке озброєння буде особливо корисне проти таких цілей, як мости, великі споруди і важкі укріплення, з якими погано справляються ракети як для GLSDB, так і для GMLRS.

"Але навіть з радіусом дії 150 км новий варіант "Вільха-М" все одно дає менше половини радіусу дії балістичних ракет малої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані приблизно 300 км. Але поки США відмовляються надати їх Україні" , - зазначив Винник.

Що таке "Вільха-М"

Українська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) з новим коригованим боєприпасом, створена з використанням деяких елементів радянської РСЗВ "Смерч". Технічні параметри ракети "Вільха" досі тримають у секреті.

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