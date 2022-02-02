Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримала поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Співробітники спецслужби встановили, що житель Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків.

"У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника. Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини", - йдеться у повідомленні.

За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" та пам’ятним знаком "Солдат Слави".

"Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей", - додали в СБУ.

Читайте такожОкупанти з безпілотника вдарили по КПВВ: українського бійця врятував випадок (фото)Наразі зловмисника затримали. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Найближчим часом буде скеровано клопотання до суду для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Чоловік у російському однострої рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Відзначається, що він перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.

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