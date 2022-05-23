Екіпаж українського бомбардувальника Су-24М загинув на сході країни 19 травня.

У понеділок, 23 травня, у Вінниці провели в останній політ військових льотчиків 7-й бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України – підполковника Ігоря Хмару та майора Іллю Негара.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

"19 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання, екіпаж українського бомбардувальника Су-24М героїчно загинув на сході країни", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку широкомасштабної російської агресії у складі екіпажу льотчики виконали 14 бойових вильотів, знищили десятки одиниць військової техніки, сотні російських окупантів.

За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі президент Володимир Зеленський відзначив льотчиків державними нагородами України орденом "За мужність" ІІІ.

Раніше повідомлялося, як у квітні військовослужбовці бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр" провели в останній політ підполковника Єрка В'ячеслава Володимировича.

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