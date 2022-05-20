З них 48 - посмертно.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами 210 військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це він заявив у відеозверненні.

Капітану Сергій Пархоменку, 25-річному льотчику-штурмовику, звання Героя України присвоїли вже посмертно. 18 травня його поховали у Вінниці.

"Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 210 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 48 посмертно. Звання Героя України присвоєно капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації, посмертно", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Міноборони пояснили, що вплине на нову хвилю мобілізації. Анна Маляр розповіла, яким чином визначається, скільки осіб потрібно для мобілізації ЗСУ.

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