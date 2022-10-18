Вороги хочуть завдати широкомасштабних пошкоджень українській енергетичній розподільчій мережі, вважають у британській розвідці.

У країни-агресора Російської Федерації з'явилося більше бажання застосовувати дрони-камікадзе і ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні через невдачі на полі бою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"З 10 жовтня Росія підтримувала підвищений темп далекобійних ударів по цілях в усій Україні. Ці удари здійснювалися крилатими ракетами, зенітними ракетами протиповітряної оборони класу "земля-земля", і наданими Іраном безпілотними літальними апаратами Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

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"Досить імовірно, що ключова ціль цієї кампанії із завдання ударів полягає у тому, щоб спричинити широкомасштабні пошкодження енергетичної розподільчої мережі України", - сказано у повідомленні.

"Оскільки Росія з серпня зазнає невдач на полі бою, досить імовірно, що у неї з'явилося більше бажання завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до українських воєнних об'єктів", - заявили у розвідці.

Масовані атаки Росії на Україну - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 осіб, травмовано - 108. Пошкоджень зазнали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Так, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень наголосив, що внаслідок атак окупантів протягом останніх днів пошкоджено близько третини української енергетики.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. За даними "Укренерго", внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня внаслідок атак окупантів знову була пошкоджена енергетична інфраструктура в центральному та північному регіонах України.

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