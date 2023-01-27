Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив з критикою щодо міжнародних звернень українського президента.

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив проти ініціативи показати глядачам звернення українського президента Володимира Зеленського під час головного пісенного фестивалю країни.

За даними Bloomberg, йдеться про культурний захід, який італійці очікують у Сан-Ремо з 7 лютого. ЗМІ пишуть, що Сальвіні є давнім "шанувальником" російського президента Володимира Путіна, тому він не хоче дати можливість Зеленському нагадати італійцям про віроломну агресію росіян в Україні.

Віцепрем'єр-міністр Італії відзначив, що Сан-Ремо має залишатися місцем "для італійських пісень" і що він не дивитиметься виступ Зеленського.

Відео дня

Раніше його політична партія "Ліга" також розкритикувала плани уряду надати нову військову допомогу Україні.

Військова допомога Україні від Італії

Нещодавно голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив ЗМІ, що країна завершує підготовку до відправлення в Україну зенітного ракетного комплексу SAMP/T у партнерстві з Францією.

Він має увійти в шостий пакет допомоги Україні у сфері оборони. Всього Італія уже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 млрд євро.

13 січня 2023 року уряд Італії офіційно схвалив рішення поставити в Україну батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Підштовхнути Рим до ухвалення остаточного рішення допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

Вас також можуть зацікавити новини: