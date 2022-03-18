Також було заблоковано понад 3 тис. публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.

За час війни з Росією заблоковано 1,5 тис. ворожих ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіція України.

Зазначається, за допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію.

"Через телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA - https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот - https://t.me/stopdrugsbot, які були створені 26 лютого, українці допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах. При цьому користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у часи військової агресії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тис. учасників, які надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів.

"Загалом вдалося заблокувати 1,5 тис. ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували майже 15-мільйонну аудиторію. Також окремо було заблоковано 3 178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України", - додали в Кіберполіції.

Раніше у РНБО оприлюднили список номерів, з яких телефонують українцям та поширюють дезінформацію.

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