За час війни з Росією заблоковано 1,5 тис. ворожих ресурсів.
Про це повідомляє прес-служба Кіберполіція України.
Зазначається, за допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію.
"Через телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA - https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот - https://t.me/stopdrugsbot, які були створені 26 лютого, українці допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах. При цьому користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у часи військової агресії", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тис. учасників, які надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів.
"Загалом вдалося заблокувати 1,5 тис. ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували майже 15-мільйонну аудиторію. Також окремо було заблоковано 3 178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України", - додали в Кіберполіції.
Раніше у РНБО оприлюднили список номерів, з яких телефонують українцям та поширюють дезінформацію.