УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Києві на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Що відбувається в Києві та області 7 квітня, дізнавайтеся на нашому сайті.

УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Києві та області сьогодні.

06:00 У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів закінчилася майже 5-денна комендантська година, яка розпочалася ввечері 2 квітня.

Почалася комендантська година на території Гостомельської сільради. Він триватиме до 6:00 14 квітня.

05:43 Стало відомо, що українці можуть повідомити про звірства окупантів на Київщині у чатботі єВорог. У додатку розмістили розділ "вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі".

05:09 Арсен Аваков повідомив, що в Київській області російські снайпери "тренувалися" на мирних українцях. У Гостомелі знайшли тіла 11 осіб.

02:33 Київщина і сама столиця - "відбій" тривоги.

02:16 У столиці та області знову оголосили повітряну тривогу.

00:20 у Києві та області дали "відбій" тривозі.

00:08 Тривогу оголосили у всій Київській області.

00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів столиці просять перейти в укриття!

Нагадаємо, жителі Києва почали поступово повертатися в свої будинки після новин про звільнення передмість столиці від російських окупантів.

Війна в Україні 2022

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Спочатку окупанти атакували критично важливі об'єкти, потім почали бомбити інфраструктуру мирних міст - Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Чернігова та Маріуполя.

За це низка країн Заходу ввела проти Російської Федерації нові санкції, багато компаній пішли з ринку РФ.

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