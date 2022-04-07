Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Що відбувається в Києві та області 7 квітня, дізнавайтеся на нашому сайті.
УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається в Києві та області сьогодні.
06:00 У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів закінчилася майже 5-денна комендантська година, яка розпочалася ввечері 2 квітня.
Почалася комендантська година на території Гостомельської сільради. Він триватиме до 6:00 14 квітня.
05:43 Стало відомо, що українці можуть повідомити про звірства окупантів на Київщині у чатботі єВорог. У додатку розмістили розділ "вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі".
05:09 Арсен Аваков повідомив, що в Київській області російські снайпери "тренувалися" на мирних українцях. У Гостомелі знайшли тіла 11 осіб.
02:33 Київщина і сама столиця - "відбій" тривоги.
02:16 У столиці та області знову оголосили повітряну тривогу.
00:20 у Києві та області дали "відбій" тривозі.
00:08 Тривогу оголосили у всій Київській області.
00:02 У Києві оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів столиці просять перейти в укриття!
Нагадаємо, жителі Києва почали поступово повертатися в свої будинки після новин про звільнення передмість столиці від російських окупантів.
Війна в Україні 2022
Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Спочатку окупанти атакували критично важливі об'єкти, потім почали бомбити інфраструктуру мирних міст - Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Чернігова та Маріуполя.
За це низка країн Заходу ввела проти Російської Федерації нові санкції, багато компаній пішли з ринку РФ.
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