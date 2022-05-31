За словами Віталія Кіма, наші військові тіснять ворога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що інтенсивні обстріли міста і області тривають.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тривають інтенсивні обстріли міста та області. Потрапили в будинок з двома дітьми. Вони не постраждали", - повідомив Кім.

"Наші військові тіснять ворога. Все йде за планом. А ми продовжуємо працювати", - додав він.

Нагадаємо, окупанти вдарили по житлових кварталах та промислових об’єктах міста і передмістя Миколаєва, пошкодивши приватний млин, виробничі приміщення м’ясопереробного підприємства, приватні подвір’я і водогін. Постраждало не менше 4 цивільних людей.

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