Війна в повітрі стає все більш значущою, оскільки конфлікт на землі заходить у глухий кут.

В останні півтора року повітряне протистояння в Україні набуває все більшої значущості, оскільки конфлікт на землі зайшов у глухий кут, пише The Guardian.

Видання зазначає, що під час кожної повітряної тривоги у бійців ППО є 10 хвилин, щоб досягти вогневих позицій і відстежувати траєкторію польоту боєприпасів. Навідник бачить ціль лише на відстані близько 1 км. Потім залишається менше хвилини, щоб збити її.

"Це дійсно складно. Якщо він летить на висоті 1500 метрів, це все одно що намагатися влучити по сірнику", - сказав Юрій Довгань, військовослужбовець ППО. "А потім стрілку потрібно влучити по двигуну дрона або вибухонебезпечній бойовій частині".

Представник ВПС України Юрій Ігнат заявив, що "ключ до успіху і перемоги - в небі", зазначивши, що Росія б'є власні рекорди за кількістю боєприпасів, що використовуються в атаках.

На фронті на сході України Росія також різко збільшила застосування плануючих авіабомб для ураження українських позицій. Водночас зміна тактики і можливостей зробила російські авіаудари більш ефективними.

"По-перше, безпілотники літають вище. Раніше під час війни ми бачили їх на висоті 500-800 метрів, тепер же вони часто починаються з 1500 метрів", - сказав майор Олександр Фушек, командир підрозділу ППО.

"Швидкість також збільшилася зі 150-160 кілометрів на годину до більш ніж 200 кілометрів на годину. Це гра в кішки-мишки", - додав його колега Ярослав Трістан. "Росіяни дізнаються, де наші позиції, коли ми їх збиваємо. Тому вони літатимуть вище, де, на їхню думку, ми знаходимося, і нам доведеться перемістити наші позиції".

"Авіація навряд чи виграє війну в Україні, але може її програти"

Як заявив Джастін Бронк, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень, це одна з сфер конфлікту, де відбулися найістотніші зміни за останні 18 місяців:

"Хоча в коментарях багато уваги приділяється застосуванню безпілотників FPV на полі бою, одним із чинників, що найсильніше впливають на здатність України тримати оборону, є використання Росією сотень планерних авіабомб на тиждень, здебільшого з Су-34, для ударів по позиціях противника. Вони можуть продовжувати завдавати ударів доти, доки ці позиції не будуть знищені. Вони також навчилися краще перепрограмувати свої системи в польоті. Це значний крок уперед в ефективності російської тактичної авіації на передовій".

Бронк також вважає, що Росія "більш динамічно використовує безпілотники "Шахед", які вона зараз виробляє масово", додавши, що дрони вдосконалюють маршрути і визначають позиції ППО".

"Я б сказав, що авіація навряд чи виграє війну в Україні, але може її програти. В України є від початку обмежені можливості, а в Росії величезний потенціал ППО. Необхідно побоюватися, що Росія отримає перевагу в повітрі і домінування над тим, що у неї є зараз. Потрібно не відставати, щоб не програти", - підкреслив він.

Російські удари по Україні

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що тактика ударів РФі по українській енергосистемі змінилася. Москва намагається довести її до непридатного стану.

Також Росія в ніч на 16 жовтня масовано атакувала дронами і ракетами газову інфраструктуру України, зокрема об'єкти групи "Нафтогаз", що призвело до зупинки роботи частини критичних об'єктів.

