Росіяни били по об'єктах інфраструктури.

Російські окупанти вночі вдарили по об'єктах інфраструктури Кривого Рогу (Дніпропетровська область), є понад 10 влучань на об'єктах інфраструктури, виникли пожежі, заявив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

"Вночі ворог масовано атакував "Шахедами" Кривий Ріг. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО – було збито 22 БпЛА. Але були й влучання. У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань і на об'єктах виникли пожежі", - написав він в Telegram.

За його словами, працюють всі оперативні служби, пожежі було ліквідовано на всіх локаціях. Зазначає, що обійшлося без втрат.

Відео дня

Вілкул повідомив, що без електрики залишилися понад 22 населених пунктів Криворізького району. "Енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить - але на лінію для заміни направлено автобус", - додав він.

Також розповів, що у Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії та БПЛА Нікополь та Покровську громаду. "Постраждали жінки 69 та 89 років. Пошкоджені 3 багатоквартирні будинки, 4 приватні оселі й 3 авто", - написав Вілкул.

Останні удари ворога по Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 жовтня, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав про атаку ворога по Україні, в якій ворог задіяв окрім 320 ударних БПЛА типу "Шахед" і "Гербера" ще і 36 ракет, передусім 28 балістичних.

Він зазначив, що атака ворога спрямована по енергетиці, по місцях видобутку газу, розподільчих станціях. При цьому додав, що росіяни продемонстрували свої наміри – позбавити Україну в осінньо-зимовий період енергетики, тепла в домівках.

Зокрема, було атаковано об'єкти газовидобутку в Полтавській області. Після цього їх роботу довелося призупинити.

