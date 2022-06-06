Експерт наголосив, що вихід на кордон з РФ не гарантує повного завершення війни.

Олексій Резніков вважає, що закінчення війни можливе до кінця 2022-го. Тож журналістка запитала у військового експерта Олега Жданова, це означає завершення війни, якого так чекають всі українці, чи це буде "Мінськ-3".

Жданов у коментарі ТСН розповів, що все залежатиме від політичної ситуації.

"У нас (ЗСУ, - УНІАН.) є шанс вийти на кордон, але перманентний конфлікт, активна фраза може закінчитися. Менш інтенсивні бойові дії будуть йти і вздовж кордону", - вважає експерт.

Він наголосив, що вихід на кордон з РФ не гарантує повного завершення війни. Активної фази - так. Жданов нагадав, що наприкінці осені планується з'їзд партії "Єдина Росія". Якщо на ньому буде ухвалено рішення про транзит влади в РФ, й буде новий очільник Росії з новим політичним курсом, тоді США можуть закликати за стіл переговорів. "Тоді буде "Мінськ-3", - підсумував експерт.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, за оптимістичними прогнозами, повномасштабну війну Росії проти України реально припинити ще цього року. "Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – сказав він.

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