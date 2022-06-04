Міністр оборони України наголосив, що армію РФ треба зупинити і стримувати у майбутньому.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що, за оптимістичними прогнозами, повномасштабну війну Росії проти України реально припинити ще цього року.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це Резніков сказав під час участі в міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

"Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", – заявив Резніков.

Він зазначив, що мрією кремлівської влади є "зібрати" так звані "їхні" землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому", – застеріг міністр оборони України.

Крім того, він висловив позицію, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки", – резюмував Резніков.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців".

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