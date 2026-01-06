Командир полку 'Ахіллес' сказав, до чого призведе визнання окупації територій України

Військовий зазначив, що така ситуація зламає чинні міжнародні домовленості і не тільки.

Будь-яке визнання російської окупації територій України зруйнує світову безпекову архітектуру.

Таку думку висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Військовий зазначив, що така ситуація зламає чинні міжнародні домовленості та відкриє шлях до силового захоплення територій іншими державами.

Федоренко підкреслив, що у такому разі війна перестане бути винятком і стане інструментом перегляду кордонів.

Відео дня

"Йдеться не лише про Україну - йдеться про крах усієї світової безпекової архітектури", - сказав він.

Війна в Україні: новини

Раніше повідомлялося, що Кремль вимагає віддати йому увесь Донбас для припинення війни. Цю вимогу Україна категорично відкидає. Тим більше, що військовим шляхом РФ окупувати Донбас не може.

Нещодавно Федоренко зазначав, що загалом росіяни можуть мати активний наступальний потенціал до 2027 року, тому справжніх переговорів про завершення війни до 2027 року не слід очікувати.

А впливовий сенатор-республіканець, голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер взагалі заявив, що треба припинити вимагати від України віддати свої території Кремлю. Він додав, що Україна готова до миру на справедливих умовах і не треба її примушувати "поступитися Росії не окупованою територією".

Вас також можуть зацікавити новини: