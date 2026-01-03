'Ми не повинні терпіти брехню Путіна': впливовий сенатор закликав не примушувати Україну віддати Донбас

Він зазначив, що Україна готова до миру на справедливих і реалістичних умовах і не треба її примушувати "поступитися Росії не окупованою територією".

Російський диктатор Володимир Путін залишається кегебешником і використовує брехню, намагаючись переконати світ, що РФ неминуче досягне своїх військових цілей в Україні, хоча факти свідчать про протилежне.

Про це заявив впливовий сенатор-республіканець, голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер.

Вікер у своїй заяві закликав президента США Дональда Трампа використовувати сильнішу позицію, щоб завершити війну в Україні, але не винагороджувати при цьому РФ.

Відео дня

Він навів приклад, що Україна успішно відвоювала Куп'янськ, а росіяни, як і раніше, не можуть захопити Покровськ. Уікер зазначив, що це показує, що риторика Путіна звучить непереконливо. Він додав, що Путін не здатний створити бойову міць, необхідну для досягнення своїх максималістських цілей.

Вікер підкреслив, що Путін сприймає єдність Заходу як найбільшу загрозу своїм цілям.

"Інакше він не поширював би голослівні заяви про українські атаки на його резиденцію... Ми не повинні терпіти цю брехню", - зазначив сенатор.

Він додав, що Україна готова до миру на справедливих і реалістичних умовах і не треба її примушувати "поступитися Росії не окупованою територією".

Натомість США та союзники мають збільшити допомогу Україні. Зокрема, передати більше засобів протиповітряної оборони та далекобійну зброю, що ще більше наголосило б, що військові цілі Путіна недосяжні.

Переговори про закінчення війни в Україні

28 грудня 2025 року відбулися переговори Зеленського і Трампа щодо мирної угоди. Президенти обговорювали найпроблемніші моменти цієї угоди, які стосуються українських територій.

Путін вимагає віддати йому весь Донбас як плату за припинення війни. Українська сторона вважає цю вимогу неприйнятною.

Вас також можуть зацікавити новини: