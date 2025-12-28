Росіяни можуть мати активний наступальний потенціал до 2027 року, - командир 'Ахіллесу'

Справжніх переговорів про завершення війни до 2027 року не слід очікувати, вважає військовий.

Україні треба вистояти у війні впродовж усього 2026 року. Росія може втратити наступальний потенціал до початку 2027 року.Таку думку висловив командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері "Фабрики новин".

На його переконання, Збройні сили України формують фундамент для переговорного процесу.

"У грудні, з високою долею імовірності, ми знищимо більше окупантів на полі бою, ніж Російська Федерація змогла призвати в грудні. А що це значить? Це значить, що противник втратив більше, ніж зміг поставити у свої війська. Не відбувалася повноцінна заміна необхідних втрат і нарощування потенціалу щодо можливості вести подальші активні наступальні дії", - наголосив Федоренко.

У цьому зв’язку, противнику доведеться шукати резерви на інших відтинках фронту, які вже перебувають в строю і перекидати їх для того, щоби не знизити інтенсивність бойових дій.

"Але для цього треба буде послабити інші напрямки. Я вважаю, що це великий здобуток українського війська", - зазначив Федоренко.

Це має позбавляти загарбників можливості активно штурмувати на фронті. Крім того, методичні українські далекобійні удари вглиб Росії з метою знищення воєнного потенціалу ворога мають призвести до того, що окупанти втратять можливості до активних наступальних дій. Йдеться про удари по нафтових об’єктах, складах, виробничих потужностях ворога тощо. Так зване "висушування" спроможності Росії вести війну, додав військовий.

При цьому, на його переконання, "зерно" для політико-дипломатичного врегулювання виникне тоді, коли Україна зберігатиме спроможності до оборони, а росіяни втратять можливості продовжувати штурмувати.

Федоренко зазначає, що за таких обставин врегулювання може відбутися на більш вигідних умовах для України.

"Я вважаю за вигідні умови, по-перше, повне збереження української державності. По-друге, можливість повернути наші території. Ми не визнаємо території, які перебувають в окупації за Російською Федерацією, і залишаємо за собою право, з плином часу, політико-дипломатичним, а можливо іншим шляхом, ці території повернути. Також ми наполягаємо на тому, що світ не визнає окуповані території як частину Російської Федерації", - підкреслив Федоренко.

Також він відстоює позицію, що Україні ніхто не має вказувати, яку кількість Збройних сил слід мати.

Крім того, на його думку, в контексті прагнення набуття членства в НАТО ніхто не має Україні вказувати, які обирати альянси або за яким рухатися вектором.

Федоренко зазначає, що слід порушувати питання гарантій безпеки, у тому числі стосовно фінансової підтримки відновлення енергетичної та інших галузей.

"На поточний момент, ознак припинення бойових дій немає", - наголосив Федоренко.

Він відзначає, що треба продовжувати тримати стрій і не зломитися.

"Треба забезпечити міцну єдність. 2026-й рік ми зможемо витримати. Я ніколи не прогнозував з приводу того, коли може завершитися російського-українська війна. Але скажу так, що за моїм переконанням - кінець 2026-початок 2027 року, у випадку, якщо Україна покаже високий рівень стійкості. Або не відбудеться чогось іншого [смерть Путіна]. Тоді війна може завершитись швидше", - наголосив Федоренко.

Водночас, за його словами, як зараз розвиваються події в Росії з точки зору проблем в економіці і спроможності мобілізувати особовий склад, вбачається, що активні бойові дії, коли Росія зможе наступати - це повною мірою 2026 рік і навіть початок 2027 року.

"Далі Росія цю можливість втратить. У випадку, якщо Україна вистоїть, а я думаю, що Україна може вистояти, тоді буде підґрунтя, яке дасть можливості нам врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом, і закласти у фундамент подальшої безпеки України міцний ґрунт, а не те, що нам зараз пропонують", - підкреслив він.

Раніше експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський пояснив, чому РФ не піде на перемовини навіть після закінчення бойових дій. За його словами, росіяни встигли сформулювати стратегічну картину, де українці - це їхній смертельний ворог на десятки років наперед.

Водночас російський диктатор Володимир Путін зізнався, що мирні переговори його більше не цікавлять. Він вважає, що з урахуванням ситуації на фронті, мирні переговори Росії загалом не потрібні.

"Ватажки київського режиму не поспішають вирішувати цей конфлікт мирними засобами. Але сьогодні, судячи з ваших доповідей, судячи з темпів, які ми спостерігаємо на лінії бойового зіткнення, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань із зайнятих ними поки що територій фактично зводиться до нуля", - сказав президент РФ.

