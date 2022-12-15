Один з ключових факторів — швидкість доставки боєприпасів.

Для України одна з нагальних проблем — збереження і збільшення поставок озброєння від західних партнерів. Боєприпаси в боях з окупантами витрачаються, як в період Другої світової війни. Тому швидкість їх поповнення впливає на перемогу в битвах.

Про це розповів командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Economist. За його словами, темпи витрати снарядів можна порівняти з бойовими діями часів Другої світової війни. І якщо одна зі сторін може швидше доставляти їх на позиції, то вона і перемагає в боях.

Сирський також описав, як він бачить виграш у війні. Для командувача — це повернення всіх територій держави: "ми перемогли, коли ворог знищений, а ми стоїмо на своїх кордонах".

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Журналісти відзначили, що Сирський не чекає швидкої поразки Росії, судячи з його тверезої оцінки поточного скрутного становища. У найближчому майбутньому Україна продемонструє дієвість тактики, яку командувач описав "активною обороною". При цьому для окупантів заготовили сюрпризи.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", — додав Сирський.

За словами командувача, недооцінка Росії здатна привести будь-кого до поразки. А мобілізація в РФ не така вже халатна, як може здатися. Зараз досить підготовлені ворожі підрозділи з'являються по всій лінії фронту.

Останні заяви українського командування

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня повідомив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Він не сумнівається в новій спробі ворожого наступу на Київ.

Схожою інформацією поділився міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, рашисти готують 150 тисяч військовослужбовців для майбутніх наступів. Чергова хвиля ворожих атак почнеться в лютому, як і в цьому році.

Залужний також повідомив, що людей у ЗСУ вистачає, і потрібно лише більше озброєння. При цьому українські захисники вже готують нову масштабну операцію, яка поки непомітна.

У розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі Залужний підкреслив: "З таким ворогом [як Росія] не тільки потрібно, але і цілком можливо воювати до самого кінця".

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