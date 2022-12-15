ЗСУ все зе відчувають нестачу озброєння.

Україна готує нову операцію, розповів в інтервю The Economist Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Залужний підкреслив, що західні партнери уповні поінформовані щодо військових потреб України для деокупації територій, проте зброї все ще замало.

"З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією", - зазначив генерал.

Залужний додав, що операція "вже на підході, але ви її ще не бачите". "Ми використовуємо значно менше снарядів", - підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

У цьому ж інтерв’ю Залужний також зазначив: "Щоби дістатися до адмінкордонів Криму, нам треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль сухопутного "коридору", з Мелітополя ми можемр вести вогонь по Кримському перешийку тими ж HIMARS і так далі".

Війна в Україні – актуальні новини

Після поразок під Харковом та у Херсоні російські війська зосередились на загарбанні Донецької області – зокрема, важкі бої тривають під Бахмутом.

Крім того, ворог перейшов до оборони на інших напрямках. Наприклад, у Луганській області противник намагається утримати логістичні шляхи, а у Бєлгородській області риють окопи, щоб не допустити вихід ЗСУ.

Також ворог намагається зробити з 15 км узбережжя Дніпра у Херсонській області "сіру зону", щодня обстрілюючи з РСЗВ цивільні об’єкти прилеглих районів.

Натомість ЗСУ зосереджено б’ють по логістиці ворога, в тому числі й на Запорізькому напрямку, а також ведуть ефективну оборону у Донецькій області.

Тим не менше ворог не відмовився від своїх початкових цілей попри поразки і готує новий наступ вже у січні-лютому, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, генерал Залужний уточнив, що не виключає новий наступ окупантів на Київ.

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