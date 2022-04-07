Багато людей залишилися без житла, на яке вони заробляли ціле життя.

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав наслідки руйнувань у Чернігівській області.

На опублікованому в його Facebook ролику видно суцільні руїни і величезні воронки.

Комаров показав знищене село на Чернігівщині, його бомбили з нелюдською жорстокістю російські окупанти. "Це були масовані бомбрадування. У тому числі 8 Березня. Ось такі от подаруночки зробила російська влада українцям", - сказав він.

"Русский мир виглядає так, русский мир - це смерть, нещастя, горе, руйнування і випалена земля... Русский мир - це те, чого ворогові не побажаєш", - додав телеведучий.

Раніше ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров побував на базі окупантів, яка перебувала у вже звільненому селищі міського типу Гостомель Київської області.

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