Комбриг Третьої штурмової: Зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни

Серед проблем ЗСУ - нестача особового складу та недостатній рівень підготовки.

Наразі на фронті склалася майже найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення, одна з основних причин цього – дуже великий людський ресурс, який Москва застосовує у якості "м’яса".

Таку думку в інтерв’ю УП висловив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький.

За його словами, наразі ситуація на фронті найважча, ніж навесні 2022 року.

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"Зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни. Певною мірою я б її вважав навіть складнішою, ніж весна 2022 року", - сказав військовий.

Як зазначив Білецький причин для цього багато - нестача особового складу, недостатній рівень підготовки тощо. Основні проблеми – це все ще недостатній рівень підготовки, мотивації та певною мірою нестача ресурсів.

Зокрема, як підкреслив військовий, мотивація — це не абстрактне поняття. Вона залежить від професіоналізму, рівня підготовки та довіри до командної вертикалі: до керівництва на рівні солдата, сержанта чи офіцера. Тільки з цього з’являється справжня мотивація, а не лише з патріотизму.

"Тобто проблема – недостатній рівень підготовки й мотивації, до деякої міри недостатня кількість засобів.

За його словами, часто можна почути скарги, що ЗСУ отримують недостатньо матеріально-технічної допомоги, але у росіян ситуація не краща.

"Всі розповіді про десять або сім їхніх снарядів на один наш не відповідають дійсності. У росіян дуже проблемна ситуація з озброєнням, військовою технікою, з бронетехнікою, боєприпасом, якістю боєприпасу", - сказав командир бригади.

Водночас у росіян є певні системні переваги. Зокрема, вони мають перевагу в повітряній компоненті. Російські керовані авіабомби (КАБи) значно вплинули на ситуацію на землі. Крім того, величезний обсяг людського ресурсу залишається їхнім основним козирем.

Росіяни наступають не завдяки концентрованому артилерійському вогню чи масованому використанню бронетехніки. Їхній метод — це нескінченний потік людських ресурсів, який можна назвати "м’ясом". Причому слово "солдат" тут навіть важко вживати, зважаючи на те, як вони використовують своїх людей.

Інші заяви Білецького

Як повідомляв УНІАН, на думку командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького, головна загроза для ЗСУ від Північної Кореї — це її військово-промисловий комплекс, а не армія. Наприклад, обсяг артилерійських боєприпасів, які КНДР поставила Росії, співмірний із тим, що всі країни НАТО надали Україні за три роки. Він визнає, що ці боєприпаси неякісні, однак вони є, і без них у противника був би серйозний дефіцит снарядів. Крім того, балістичні ракети, які атакують Київ, Одесу чи Миколаїв, також походять із Північної Кореї.

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