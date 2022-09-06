За попередніми даними, підірвано автомобіль так званого "коменданта" міста.

Потужний вибух прогримів у вівторок, 6 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомляють місцеві та сепаратистські Telegram-канали

Повідомляється, що ймовірно вибух був біля адміністративної будівлі.

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Російські окупанти підтвердили подію. Звичайно ж, вони заявили, що удар завдали Збройні Сили України.

"Ворог завдав удару по центру Бердянська. Підконтрольна Росії частина Запорізької області. У Бердянську біля будівлі Адміністрації прогримів вибух-очевидці також повідомили про звуки стрілянини", - йдеться в повідомленні загарбників.

При цьому наголошується, що над містом видно стовп чорного диму. Інші подробиці не повідомляються.

Вибух у Бердянську підтвердили журналісти російського пропагандистського видання "РИА Новости". Вони пишуть, що підірвали автомобіль так званого "коменданта" міста.

"Потім сталася перестрілка, як мінімум одна людина в лікарні, пише агентство з посиланням на призначені Росією влади регіону. Проросійська адміністрація області назвала вибух у Бердянську терактом", - йдеться в повідомленні пропагандистів.

Як раніше повідомляв УНІАН, це вже далеко не перший вибух в окупованому росіянами місті. Так, 6 серпня в місті Бердянськ Запорізької області, який захопили російські окупанти, стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни.

31 серпня стало відомо, що біля штабу колаборантів прогримів новий вибух. Тоді повідомлялося про роботу українських партизанів.

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