Президент підкреслив, що Україні потрібні додаткові комплекси Patriot.

Україна готова до контрнаступу, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, Україна хоч і хотіла б мати якісь додаткові ресурси для контрнаступу, але не може чекати місяці.

"Не знаю точно, скільки це займе часу і яку ціну ми заплатимо", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що у Росії перевага в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що може загинути багато солдатів під час контрнаступу.

Ще глава держави підкреслив, що Україні потрібні додаткові комплекси Patriot для захисту як цивільного населення, так і воїнів на передовій.

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