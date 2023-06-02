За совами глави держави, участь у коаліції можуть взяти не тільки країни, які мають комплекси Patriot.

Президент Володимир Зеленський обговорював створення "коаліції Patriot" з тими країнами, які виявили бажання приєднатися до "коаліції винищувачів".

Про це він повідомив на прес-конференції з естонським колегою Аланом Карісом, повідомляє "Європейська правда". "Були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив з країнами, з якими говорив і про "авіаційну коаліцію", – уточнив президент.

За совами глави держави, участь у коаліції можуть взяти не тільки країни, які мають комплекси Patriot.

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"У когось є політичні можливості, особисті стосунки з тими представниками країн, у яких є ці системи, у когось є гроші", – пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні відомо, без якої кількості Patriot буде складно, а також наголосив, що завдання української оборони – 100% уражених цілей.

Patriot для України

19 квітня стало відомо, що до України вже прибули три системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

А 17 травня з'явилась інформація про нібито пошкодження Patriot в ході повітряної атаки РФ по Києву в ніч на 16 травня. При цьому відомо, що росіяни не втомлюються полювати на цю систему в надії її уразити.

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