На місці працюють відповідні служби.

У четвер, 31 липня, армія Російської Федерації прицільно вдарила по п’ятиповерховому будинку у Краматорську. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще 11 постраждали.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Він опублікував фотографії з місця події, на яких можна побачити страшні масштаби руйнувань:

"Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби. Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!".

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня росіяни завдали удару по чотирьохповерховому будинку у Краматорську. Ця атака забрала життя щонайменше чотирьох людей, ще четверо отримали поранення.

Обстріли України

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Києва, що призвів до значних жертв серед мирного населення.

Сили протиповітряної оборони повідомили про прямі влучання п’яти крилатих ракет типу "Іскандер-К", одна з яких влучила безпосередньо в житловий будинок. Крім того, 21 ударний дрон завдав ударів по 12 різних районах столиці.

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, загалом було випущено вісім ракет "Іскандер-К" та понад 300 безпілотників.

Згідно з останніми даними рятувальників, загинули 11 людей. Ще 93, серед яких 11 дітей, отримали поранення. Наразі тривають аварійно-пошукові роботи.

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