Рашисти завдали ракетного удару по цехах ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет "Нептун".
Цю інформацію офіційно підтвердили в Укроборонпромі.
Ракетний удар Росія завдала 15 квітня близько 01:30 після повідомлення про потоплення Україною фрегата-крейсера "Москва" у Чорному морі.
"Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
У концерні наголошують, що попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати.
"Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу — Збройних сил України — тільки зростає", - наголошують в Укроборонпромі.
Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо
13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.
У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.
Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".
24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.