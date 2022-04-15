13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".

Рашисти завдали ракетного удару по цехах ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", де виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет "Нептун".

Цю інформацію офіційно підтвердили в Укроборонпромі.

Ракетний удар Росія завдала 15 квітня близько 01:30 після повідомлення про потоплення Україною фрегата-крейсера "Москва" у Чорному морі.

"Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

У концерні наголошують, що попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

"Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу — Збройних сил України — тільки зростає", - наголошують в Укроборонпромі.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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