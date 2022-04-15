24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

США вважають, що російський крейсер "Москва" був підбитий двома українськими протикорабельними ракетами "Нептуна".

Про це в коментарі Reuters повідомив високопоставлений чиновник США на умовах анонімності.

За його словами, були загиблі серед росіян, хоча їхня точна кількість невідома.

Як писав УНІАН, Росія підтвердила загибель у пожежі на судні капітана флагмана Антона Купріна.

Водночас, за даними української морської охорони, евакуацію екіпажу "Москви" не вдалося провести через шторм.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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