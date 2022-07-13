Знищення Кримського мосту, яким російські окупанти перевозять військову техніку для своєї армії, - це тактична необхідність для деокупації півдня України.
Про це в інтерв'ю "Апостроф" заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
За його словами, саме завдяки мосту Росія забезпечує перекидання резервів, підсилення живої сили, техніки, озброєння окупантів. Важливою умовою для ліквідації мосту є ракети дальністю до 300 кілометрів.
"Дійсно, такими ракетами ми могли б знищувати їхні штаби, тилові пункти постачання палива, озброєння, військової техніки. Ми могли б вести таку жорстоку війну на виснаження. Якщо б ми знищували їхні боєприпаси, паливо, поставки їжі, то ви ж розумієте, що в їхніх військах почався б хаос", - пояснив генерал-майор ЗСУ.
Водночас знищення тільки Кримського мосту лише ускладнить для РФ перекидання резервів, але не унеможливить повністю, тому що в Чорному морі зараз перебувають десять великих десантних кораблів, які можуть взяти на себе функцію поромів.
"Ви ж розумієте, що Кримський міст не буде однією ціллю. Це буде комплекс цілей під час нанесення ураження. Я думаю, що кораблі теж підпадуть під ці цілі", - наголосив Марченко.
Перспективи удару по Кримському мосту
Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна нанести удар, коли по ньому йдуть війська.
21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст. У Кремлі угледіли в його заяві "анонс теракту". Спікер Путіна Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".
Нещодавно українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського моста.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Над Кримським мостом з'явилися клуби диму (фото, відео)
- Жданов висловився про навчання РФ на Кримському мосту й вказав на важливий нюанс
- Екс-командувач НАТО закликав Україну підірвати Кримський міст