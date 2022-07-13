За його словами, ЗСУ важливо перерізати шляхи перекидання резервів окупантів, підсилення живою силою, технікою, озброєнням.

Знищення Кримського мосту, яким російські окупанти перевозять військову техніку для своєї армії, - це тактична необхідність для деокупації півдня України.

Про це в інтерв'ю "Апостроф" заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

За його словами, саме завдяки мосту Росія забезпечує перекидання резервів, підсилення живої сили, техніки, озброєння окупантів. Важливою умовою для ліквідації мосту є ракети дальністю до 300 кілометрів.

"Дійсно, такими ракетами ми могли б знищувати їхні штаби, тилові пункти постачання палива, озброєння, військової техніки. Ми могли б вести таку жорстоку війну на виснаження. Якщо б ми знищували їхні боєприпаси, паливо, поставки їжі, то ви ж розумієте, що в їхніх військах почався б хаос", - пояснив генерал-майор ЗСУ.

Водночас знищення тільки Кримського мосту лише ускладнить для РФ перекидання резервів, але не унеможливить повністю, тому що в Чорному морі зараз перебувають десять великих десантних кораблів, які можуть взяти на себе функцію поромів.

"Ви ж розумієте, що Кримський міст не буде однією ціллю. Це буде комплекс цілей під час нанесення ураження. Я думаю, що кораблі теж підпадуть під ці цілі", - наголосив Марченко.

Перспективи удару по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна нанести удар, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст. У Кремлі угледіли в його заяві "анонс теракту". Спікер Путіна Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

Нещодавно українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського моста.

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