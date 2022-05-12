За її словами, передати відчуття від цього неможливо.

Два скинутих снаряди з літака, перехресний вогонь і страх — ось що пережила мешканка села Підгайне Київської області під час повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Розповідь жінки опублікувало співтовариство "Автомайдан" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Підгайне опинилося на шляху ворожого наступу. Сім'я мешканки не знала, чи вдасться виїхати з села. Населений пункт потрапив під перехресний вогонь, а окупанти навмисно обстрілювали будинки з кулемета. Друзі жінки, яких вона знала з 1987 року, підірвалися при спробі вирватися із зони бойових дій.

"А потім з 14 числа [березня] перший удар був. Вже з літака. Від першого вибуху знищило всі двері. Він пролетів, розвернувся і скинув ще один снаряд. Чоловіка накрило дверима, зятя дуже побило, у нього навіть кров з вух йшла", — розповіла мешканка Підгайного.

Після удару сім'я намагалася подбати про свою поранену бабусю і знайти, куди заховати онуків. Два авіаційні удари знищили всі будівлі сім'ї. Навіть лазня, куди хотіли відвести бабусю, була "прострелена".

Далі мешканка розповіла, як її друзі намагалися виїхати з села Кухарі. По дорозі вони підірвалися на міні. Чоловік загинув на місці — його поховали прямо біля машини. Жінка вижила, але їй поки ще не розповіли про смерть чоловіка.

Потім мешканка повідала, як знайомий вивіз бабусю і дітей. А решта членів сім'ї встановили намет в саду, щоб переночувати. Інтуїція підказувала жінці, що під ранок окупанти повернуться нанести ще одну серію авіаударів. Однак вони прилетіли ще о 9 годині вечора.

Рашисти здійснили низку обстрілів, яка завершилася потужним вибухом. За словами мешканки, заграва стояла, як від запуску салютів.

Війна Російської Федерації проти України

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