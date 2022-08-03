Артилерійські удари і ракетний терор російських військ проти українців свідчить про те, що Росія зосереджена на війні, а не на переговорах.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Росія зосереджена на війні проти України, а не на проведенні переговорів.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Немає нічого більш цинічного, ніж розмови прибічників Путіна про те, що Росія готова до переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти цивільних, масові звірячі злочини. Росія залишається зосередженою на війні, усе інше - це просто димова завіса", - заявив Кулеба.

Як повідомляли ЗМІ, нещодавно колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, розповів про свою поїздку в Москву, де нібито дізнався про те, що Росія готова до переговорів з Україною.

В Офісі президента заявили, що висловлювання про готовність РФ до переговорів можуть бути розцінені як запрошення до капітуляції.

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