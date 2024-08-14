Омбудсман зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Україна може створити військові комендатури у Курській області. Він заявив в ефірі телемарафону, що це знадобиться для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

"Це обговорювали (на нараді 14 серпня з президентом України Зеленським - ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", - пояснив омбудсман.

При цьому Лубінець зазначив, що "з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України".

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"Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права", - додав він.

Військові комендатури у Курській області - деталі

На Курщині Україна сформувала "буферну (санітарну) зону", до неї буде відкрито доступ МКЧХ, ООН та інших міжнародних організацій для здійснення гуманітарних заходів.

На нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський, обговорили питання щодо створення військових комендатур в Курській області.

"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", - написав Зеленський.

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