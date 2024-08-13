Нардеп зауважив, що не знає, чи були попереджені партнери про проведення цієї операції.

Про Курську операцію України відомо дуже мало, але це правильна історія. Були приклади, коли чиновники говорили багато, а досягали маленьких успіхів. Однак в України можуть бути значно більші плани на цю кампанію, ніж лише Курська область.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив народний депутат від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко. Він заявив, що про події в Курській області може сказати не багато деталей.

"Наші Збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває. У нас до цього були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади", - сказав він. Відео дня

Важливість операцій можна розбити на декілька пунктів. По-перше, це говорить про асиметричні дії.

"Курська кампанія – це якраз приклад таких асиметричних дій. Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день. Росіяни місяцями намагались і не спромоглись захопити такі території. У них були певні успіхи з початку наступу, але вони поклали десятки тисяч своїх солдатів і знищеної техніки. На перспективу будемо дивитися, як це буде продовжуватись і чи вдасться відтягнути російські війська від важливих напрямків. Але ми вже бачимо, що у противника є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами", - зазначив Костенко.

По-друге, моральний дух армії падав за відсутності перемог. Зараз, навіть не маючи інформації, видно, як український дух піднімається.

Нардеп зауважив, що не знає, чи були попереджені партнери про проведення цієї операції. Костенко додав: якщо ми можемо атакувати, ми маємо там атакувати.

"Щоб чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій. Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились. Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити. Тому що станом на зараз знаю, що ворог підтягує війська. І вони вже починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". Тому далі буде все складніше і складніше просуватись", - сказав Костенко.

Нардеп констатував, що рейд став для росіян "абсолютною несподіванкою". Їхні воєнкори кричать про те, що вони бачили, яке було накопичення військ. Але ми бачимо наслідки і кількість полонених росіян. На кордоні стояли строковики, що свідчить про те, що українське командування досягло раптовості.

Наслідки рейду в Курську область будуть відчутні на фронті. В Росії нема особливих резервів, щоб зупиняти ЗСУ там. Їм доведеться десь брати ці резерви.

"Це означає, що їм або доведеться ці резерви знімати з поля бою, або ті резерви, які вони планували застосувати для подальших проривів на тому ж Торецькому, Покровському напрямках, їм треба буде застосовувати для забезпечення кордону. Чи на інших напрямках, де можуть бути ще прориви. На даний момент у нас немає інформації про те, що противник перекинув резерви і у нас стало краще. Ситуація на тих напрямках напружена, противник продовжує тиснути. Але ще раз: противник не знає, чи буде продовжувати наступ, тому що ніхто не знає, коли зупиниться наш рейд у Курській області, які у нас резерви і як ми будемо продовжувати", - додав Костенко.

Нардеп додав, що Україна воює з великою країною, перебуваючи в умовах обмеженого ресурсу. Партнери дають лише 50% від того, що потрібно, щоб стримувати Російську Федерацію. Ті втрати, які ЗСУ завдають Російській Федерації – це досягнення.

Бої в Курській області

Як відомо, бої на території Росії точаться з 6 серпня. Україна ніяк не коментувала ситуацію до вчорашнього дня, коли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про взяття під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ, а президент Зеленський заявив про намір захистити прикордоння від російських ударів та атак.

Український військових на умовах анонімності сказав журналістам, що Сили оборони просунулися вглиб території окупантів на відстань до 30 кілометрів по прямій. Офіційно деталі просувань та місцезнаходження військових не розголошують.

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