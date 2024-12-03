'М'ясні штурми' і кілька діб без сну: українські воїни утримують критичну Курщину, - CNN

Військові зізнаються, що інтенсивність боїв за цю територію досягає піку, але Курщина надто важлива для майбутніх дипломатичних зусиль.

Українські сили борються за утримування Курської області, відбиваючи безперервні атаки росіян. Бойові дії на цій ділянці фронту досягають пікової інтенсивності.

Як йдеться у репортажі CNN, росіяни посилили штурми. Наприклад, у неділю п’ятеро російських солдатів спробували просунутися, але їх помітили дрони з приладами нічного бачення. Цю групу ліквідували.

"У мене таке враження, що у росіян необмежена кількість людей. Вони надсилають групи, з яких майже ніхто не залишається в живих. Наступного дня висувають нові групи. Ці люди, здається, навіть не знають, що сталося з попередніми", - каже Олександр, командир 225-го десантно-штурмового батальйону.

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Чотири місяці боротьби в Курській області

Українська окупація частини Курської області триває вже майже чотири місяці. Серпневе вторгнення стало тактичним успіхом для Києва, але водночас спричинило критику через високу ціну - значні втрати у живій силі та бронетехніці. Олександр каже:

"Я не знаю, яка насправді мета. Можливо, нам варто залишатися тут чотири місяці, а потім розвернутися і піти. Якщо мета в тому, щоб триматися до певного моменту, ми це зробимо".

Прихильники операції вважають, що контроль над цією територією надає Києву важіль для майбутніх переговорів, можливо, за участі новообраного президента США Дональда Трампа.

Олександр вважає, що Захід має виконати свої обіцянки, дані в 1994 році в рамках Будапештського меморандуму.

"Ви забрали нашу ядерну зброю? Ви обіцяли нам захист. Дотримайтеся свого слова. Нас ріжуть, а ви ще граєте своїми інтересами", - наголошує він.

Змішані сили противника

Українські військові стикаються з російськими десантниками, чеченцями та африканськими найманцями. Олександр зазначив, що північнокорейських солдатів, яких нібито перекинули в Курськ, він не бачив.

"Коли ми їх зловимо або побачимо тіло, тоді я точно знатиму, що вони тут", - сказав він.

Бійці підрозділу Олександра зазнали значного виснаження: три доби без сну, вісім місяців на передовій, участь у запеклих боях у Бахмуті, Авдіївці та Часовому Яру.

"Техніка, якій вдалося проїхати, вивантажила піхоту. Потім ми добивали її. І так тривало майже 24 години", - розповів оператор безпілотника з позивним JS.

Українські сили, хоч і впевнені у своїх можливостях утримувати позиції, визнають складнощі. При цьому контроль над Курською областю залишається критично важливим для майбутніх політичних і військових рішень.

Курська область - новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти захопили населений пункт у Курській області. Йдеться про такі села, як Дар'їне і Плехове.

Як розповів командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов, на Курщині бої точаться за кожен клаптик землі, противник намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії.

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