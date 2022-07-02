Біля тимчасово окупованого Токмака сталася перестрілка між окупантами. Сутичка призвела до смертей і поранень серед особового складу армії РФ. Причинами збройних конфліктів стають етнічні чвари і поділ награбованого майна українців.
Про перестрілку розповів прес-центр Запорізької обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.
"Поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ який переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів.", — повідомили в Запорізькій ОВВА.
За даними української розвідки, кількість таких конфліктів на тимчасово захоплених територіях збільшується. Причиною сутичок між солдатами РФ стають етнічні чвари і поділ награбованого майна українців. Під впливом "алкогольного та наркотичного сп'яніння" окупанти зі зброєю в руках захищають вкрадені речі.
Нагадаємо, це не перша збройна сутичка в стані ворога. У середині квітня в Новій Каховці сталася перестрілка між бойовиками з так званих "Л/ДНР" і російськими військовими.
А ще більш масштабне протистояння в лавах окупантів було зафіксовано в тимчасово окупованій Киселівці на Херсонщині. Буряти і кадирівці 29 квітня влаштували нічний бій між собою. У сутичці з кожного боку брало участь понад 50 осіб, проте кількість убитих і поранених рашистів встановити не вдалося.
Війна Російської Федерації проти України
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